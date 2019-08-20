Putin ve Macron İdlib’deki gelişmeleri değerlendirdi

İki liderin gündeminde İdlib meselesi vardı. Macron, İdlib meselesi ile ilgili Soçi’de varılan mutabakatın gerektirdiği ateşkesin sağlanmasını beklediğini söylerken, Putin ise Rusya’nın, Suriye ordusunun İdlib’deki teröristlere karşı çabalarını desteklediğini söyledi. Putin, İdlib’in yüzde 90’ını teröristlerin kontrol ettiğinin altını çizerek, “İdlib’de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Önceden İdlib’in yarısını kontrol eden teröristler şimdi şehrin yüzde 90’ına hâkim. Buradaki teröristler, dünyanın başka yerlerine de hareket ederek güvenlik kaygısı oluşturuyor. Bu nedenle İdlib’deki teröristlere karşı Suriye ordusunu destekliyoruz” diye konuştu.