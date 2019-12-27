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27.12.2019 - 15:32 | | AA

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu envanterine dahil edilen "Avangard" kıtalararası hipersonik füzenin kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu.

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu envanterine dahil edilen "Avangard" kıtalararası hipersonik füzenin kullanıma hazır hale geldiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avangard füze sisteminin kullanıma hazır hale getirildiğine dair bilgi verdi.

Putin, geçen yıl martta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Bu hafta Savunma Bakanlığının yıllık toplantısına katılan Putin, Avangard füze sisteminin ordu envanterine dahil edildiğini söylemişti.

AVANGARD FÜZE SİSTEMİ

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

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