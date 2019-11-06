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06.11.2019 - 18:17 | | AA

Rakibini Stalin'e benzetti: Zevkle ve kinle...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede seçim kampanyası başlarken İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i zenginlerden daha fazla vergi alınmasını istediği için komünist diktatör Joseph Stalin'e benzetti.

Rakibini Stalin'e benzetti: Zevkle ve kinle...

Başbakan, Daily Telegraph'daki yazısında, "Modern İşçi Partisi'nin trajedisi, bu ülkenin refahının temelini yok edecek şekilde kar amacı güdülmesinden nefret etmesi ve gereksiz yere vergileri artırmayı istemesidir." dedi.

Sovyet liderinin 1930'larda 'kulak' denilen varlıklı köylülerin mallarını ellerinden aldığını hatırlatan Johnson, "Nefretlerinin yalnızca belli milyarderlere yönelik olduğu numarası yapıyorlar ve Stalin'in kulaklara zulmetmesinden bu yana görülmeyen bir şekilde zevk ve kinle şahısları işaret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Johnson, İşçi Partisi'nin esasen emekli aylıkları, işletmeler, miras, konut ve arazi gibi varlıklara ek vergiler getireceğini iddia etti.

"Vergi kaçakçılarının peşine düşeceğiz"

Öte yandan, Corbyn, bugün yaptığı açıklamada, milyarderlerin üstlerine düşen payı ödemelerinin ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirterek, başbakan olması durumunda vergi kaçakçılarının peşine düşeceğini belirtti.
Corbyn, "Vergi planlarımız toplumumuzun en zengin yüzde 5'lik kısmını etkileyecek. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve vergi cennetlerinin peşine düşeceğiz." dedi.

AB'yi de Hitler'e benzetmişti

Johnson, daha önce AB'yi Alman diktatör Adolf Hitler'e, eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ı eski Libya lideri Muammer Kaddafi'ye, eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ı Stalin'e ve bir Londra belediye meclisi üyesini de Taliban'a benzetmişti.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı. Parlamentonun bugün feshedilmesiyle de seçim kampanyası başlamıştı.

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