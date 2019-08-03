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03.08.2019 - 07:50| İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Rapçi Rocky’ye tahliye

ABD’li ünlü rapçi ASAP Rocky, İsveç’in başkenti Stockholm’de 5 Temmuz’dan bu yana tutulduğu hapisten tahliye edildi.

Rapçi Rocky’ye tahliye

Stockholm’de 30 Haziran’da verdiği konser sonrası çıkan sokak kavgasında 19 yaşındaki Afgan gence şiddet uygulayan Rocky, cezaevine konulmuştu. Stockholm Bölge Mahkemesi’nde dün yapılan davanın son duruşmasında savcı, Rocky için 6 ay hapis cezası talep etti, ancak hakim, bir aydan beri hapiste kaldığını göz önünde bulundurarak Rocky’nin serbest kalmasına hükmetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahil olduğu ve derhal serbest bırakılması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i özel telefonla aradığı davanın kesin kararı 14 Ağustos’ta açıklanacak. Trump, tahliye kararının ardından Twitter’dan, “ASAP Rocky hapisten kurtuldu ve İsveç’ten ABD’ye evine dönüyor. Çar çabuk evine dön ASAP” açıklamasını yaptı. Öte yandan Rocky’nin, tahliye edilmesinin ardından, mahkeme için Stockholm’e gelen annesiyle birlikte özel bir uçakla ülkeyi terk ettiği belirtildi.

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