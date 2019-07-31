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HaberlerDünyaReagan'ın BM'deki Afrikalı delegelere 'maymun' dediği kayıt yayınlandı
31.07.2019 - 15:34

Reagan'ın BM'deki Afrikalı delegelere 'maymun' dediği kayıt yayınlandı

Eski ABD Başkanı'nın, 1971'deki bir telefon görüşmesinde "Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara... Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar" dediği kayıt ortaya çıktı.

Reagan'ın BM'deki Afrikalı delegelere 'maymun' dediği kayıt yayınlandı

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için 'maymun' ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı. Reagan 1971'de California valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde "Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara... Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar" diyor.

ABD merkezli dergi The Atlantic'in haberine göre Reagan bu ifadeleri daha sonra ABD Başkanı olacak Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde kullanıyor.

Reagan, Tayvan'ın BM üyeliğinden çıkarılması yönünde oy veren Afrikalı delegelere kızıyor ve ırkçı ifadeler sarfediyor. BM Genel Kurulu'ndaki oylamadan sonra Tanzanyalı diplomatlar dans etmişti.

Ertesi gün Nixon'ı arayan Reagan, oylamayı televizyondan izlediğini anlatırken, Afrikalı delegeleri 'maymunlar' olarak niteliyor.

Nixon da bu ifadelere gülerek karşılık veriyor.

Telefon görüşmesinin kaydı New York Üniversitesi'nde Tarih bölümün öğretim üyelerinden Prof. Tim Naftali tarafından ortaya çıkarıldı.

Naftali 2007 - 2011 arasından Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nin direktörlüğünü yapmıştı.

Tarihçi akadamisyen The Atlantic'e yazdığı analize göre görüşme kaydı, ırkçı ifadeler çıkarıldıktan sonra Ulusal Arşivler tarafından 2000 yılında yayımlandı.

O tarihte Reagan hala hayattaydı.

Nixon da 'yamyamlar' demiş

Reagan'ın 2004'te ölmesinin ardından bir ABD mahkemesi kayıtlarının yeniden incelenmesi yönünde karar verdi:

"Regan'ın 2004'te ölümüyle mahremiyet kaygıları ortadan kalkmıştı. Geçen yıl araştırmacı olarak Reagan'ın dahil olduğu görüşmelerin yeniden incelenmesini talep ettim. Ardından Ulusal Arşivler, Ekim 1971'deki görüşmenin tamamını internette yayımladı"

Nixon dönemin dışişleri bakanıyla yaptığı konuşmanın kaydı da ortaya çıktı. Nixon Reagan'la telefon görüşmesini atıfta bulunarak "Onları görmüş... O yamyamları dün akşam televizyonda görmüş. 'Tanrım, ayakkabı giymiyorlardı ve ABD de gidip kaderini bunların eline teslim ediyor' dedi" ifadelerini kullanıyor.

Prof. Naftali, Reagan'ın ses kayıtlarının daha sonra başkan olduğunda 1970'lerde Rodezya ve Güney Afrika'daki aparteid verdiği desteği de açıkladığını vurguluyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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