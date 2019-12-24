Rejim, 8 No’lu TSK üssünün yakınlarında: İdlib ısınıyor

Suriye Rejim Güçleri, Astana Mutabakatına aykırı olarak, İdlib’de saldırılarını sürdürüyor. 20 Aralık’ta kara operasyonu başlatan rejim güçleri, İdlib’in güneydoğusundaki Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman köylerini kontrolüne aldı. Rejimin ele geçirdiği yerleşim sayısı 26’ya yükseldi.

Havadan yoğun bombardıman sürdüren Şam Rejimi’nin hedefinde İdlib’in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor. İdlib’in Maarratünnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda ise TSK’ye ait Sırman 8 No’lu Gözlem Noktası yer alıyor. Gözlem noktasının bulunduğu alanı doğu, batı ve güneyden kuşatan Rejim birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Rusya destekli Esad birliklerinin, 8 Ocak’taki Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde saldırılarını TSK üssünün olduğu alanda yoğunlaştırması dikkat çekti. 27 Ağustos’ta gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde de TSK’nin 9 No’lu Morek Gözlem Noktası Rejim birliklerince kuşatma altına alınmıştı.

Sınıra kaçıyorlar

Öte yandan, Rejim saldırılarından etkilenen yüzbinlerce sivil, Türkiye sınırına doğru kaçışını sürdürüyor. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içinde 1 milyonu aştı.

Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

Ancak bir kedisini alabildi

Suriye’nin İdlib ilinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkûm olan 60 yaşındaki İbtisam Said, yoğun bombardıman nedeniyle Maarratünnuman ilçesinde ayrılmak zorunda kaldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle ilçeden ayrılan Said, baktığı 35 kediden sadece birini yanına alabildi.