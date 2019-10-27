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27.10.2019 - 00:56 | | DHA

Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildi

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.

Resulayndaki PKK/YPGye ait tünel kullanılamaz hale getirildi

 

Osmaniye'de arazi kavgasıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki grup arasında çıkan arazi tartışmasında Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda H.K. ve M.G. ise yaralandı.
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