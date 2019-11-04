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04.11.2019 - 07:33 | | milliyet.com.tr

Rezalet! 63 yaşındaki öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle...

60'lı yaşlarındaki kadın öğretmen, kendisinden 46 yaş küçük öğrencisiyle ilişkiye girince mahkemelik oldu.

Rezalet! 63 yaşındaki öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle...

Olay, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana geldi. Charlotte kentindeki Garinger Lisesi'nde öğretmenlik yapan Emma Ogle, bu yıl bahar aylarında 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi, yaz aylarında cinselliğe dönüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma açıldı ve Ogle okuldan uzaklaştırıldı. Öğrencinin cinsiyeti açıklanmazken, aynı okula giden diğer öğrencilerin aileleri bu duruma inanamadıklarını ve şoka girdiklerini dile getirdi.

Emma Ogle adlı öğremenin, Charlotte bölgesindeki okullarda 2005 yılından beri öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Önce Vance Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlayan kadın, 2014 yılında Garinger Lisesi'ne geçmiş.

Kadın, 10 bin dolarlık kefaletini ödeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul’da 70 kaçak göçmen yakalandıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 40’ı Pakistan, 30’u Bangladeş uyruklu toplam 70 kaçak göçmen ile kaçakçılığı organize eden 6 şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçısı 6 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, bir minibüse seyir halinde yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi.
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