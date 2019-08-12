Richard Gere onları kendi villasında ağırlasın!’

BBC Türkçe’nin haberine göre İtalya’ya gelen aktör Gere, geçen Cuma günü, günlerdir Akdeniz’de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms’a çıktı. Gere, gemideki 121 göçmene gıda malzemesi ulaştırdı. Gere önceki gün de İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile birlikte İtalya’nın Lampedusa adasında bir basın toplantısı düzenledi ve göçmenlerin “şeytanlaştırılmasına” son verilmesi çağrısı yaptı. Gere, hem ABD hem de İtalya’daki politikacılardan göçmenlere yardım etmelerini istedi.

Gere’in bu dayanışması, İtalya’da göç karşıtı politikaları bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin tepkisini çekti. Salvini, Richard Gere’in yardım gemisine çıkmasıyla ilgili olarak “Umarım bronzlaşır” derken, sosyal medyada “Salvini kararnamesini eleştiriyorsun da sen kaç tanesini villanda ağırlıyorsun Richard?” mesajını paylaştı.