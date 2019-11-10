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10.11.2019 - 12:40 |

Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, Polise saldırı diyerek izleyenleri güldürdü.

Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı. Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi" dedi. Daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım" dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı. Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından "Polise saldırı" dediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.

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