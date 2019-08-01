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01.08.2019 - 13:48| AA

Ruanda, Ebola salgını nedeniyle KDC ile sınırını kapattı

Afrika'da önü alınamayan salgın sonucunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki geçişler askıya alındı. Sınırdaki Goma kentinde üçüncü Ebola vakası da görüldü.

Ruanda, Ebola salgını nedeniyle KDC ile sınırını kapattı

Ruanda'nın Ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile sınırını kapattığı bildirildi.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ruanda'nın Gisenyi kenti ile KDC'nin Goma kenti arasındaki sınırı kapattığı belirtildi.

Açıklamada, sadece KDC’ye dönmek isteyen Kongo vatandaşlarının sınırdan geçmesine izin verileceği aktarıldı.

Diğer yandan dün ikinci Ebola ölümünün görüldüğü Goma’da son hasta ile temas eden bir kişide de hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Dün Goma'da Ebola'dan ölen kişiyle temasta bulunduğu tespit edilen ve Ebola tedavi merkezinden Güney Kivu eyaletine kaçan 7 kişi dahil 15 kişi eyalette karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan bin 719 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Sağlık Bakanlığı, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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