19.12.2019 - 07:38 | | AA
Ruhani: Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açtı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu.
Ruhani, "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi için bir araç haline geldi." ifadelerini kullandı.