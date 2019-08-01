MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRuhani'den ABD'ye: Çocukça bir iş
01.08.2019 - 12:24| AA

Ruhani'den ABD'ye: Çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetiminin Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almasını "ABD çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran'la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar" sözleriyle değerlendirdi.

Ruhani'den ABD'ye: Çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmasını "çocukça bir iş" olarak nitelendirdi.

Ruhani, Tebriz'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, "(ABD) Çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran'la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar." dedi.

Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığından geçtiğini belirten Ruhani, "Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığıdır. Düşmanımız (ABD) öyle acze düştü ki akıl ve düşünme yetisini yitirdi." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.

Türkiye’nin en büyük gözlemevi Erzurum’da yükselmeye devam ediyorCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Yakalanan 'gri' kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü

Yakalanan 'gri' kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü

Eşi boğazından bıçaklanmıştı! Sebebi kan dondurdu...

Eşi boğazından bıçaklanmıştı! Sebebi kan dondurdu...

Sıradaki Haber