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HaberlerDünyaRuhani'den 'Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor' mesajı
24.09.2019 - 01:07 | | AA

Ruhani'den 'Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Ruhani'den 'Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor' mesajı

 

BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'a ulaşan Ruhani, İran devlet medyasına temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

New York'taki 4 günlük temasları kapsamında dünya liderleri başta olmak üzere birçok kişiyle önemli görüşmeler yapacağını belirten Ruhani, "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor. Bölge halkının Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletebilmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, İran'ın tüm taraflardan taahhütlerine ve kanunlara bağlı kalmalarını istediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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