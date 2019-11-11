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11.11.2019 - 20:19 | | AA

Ruhani'den tarihi itiraf ve yeşil ışık: Yalnızlaşırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya ülkeleri ile irtibat kurmamaları halinde yalnızlaşacaklarını bu nedenle menfaatleri doğrultusunda her müzakere masasına oturacaklarını söyledi.

Ruhani'den tarihi itiraf ve yeşil ışık: Yalnızlaşırız

 

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir çelik fabrikasının açılışında konuştu.

Konuşmasında, nükleer anlaşmadan çıkılmasını ve Batı ile ilişkilerin azaltılmasını savunan muhafazakar kesimi eleştiren Ruhani, "Bazıları dünya ile görüşmemiz halinde elimizdeki gücü kaybedeceğimizi zannediyor. Kalkınma yolunda olan bir ülkenin yalnızlaşması düşünülebilir mi? İlişki kurmazsak yalnızlaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya ile irtibat kurulmaması İran'ın yalnızlaşmasına yol açacaktır." ifadelerini kullanan Ruhani, bu nedenle tüm dünya ile konuştuklarını ve milli menfaatlerini temin etmek için gerekli olan her müzakere masasına oturacaklarını kaydetti.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerIrak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın sokaklarında toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler, güvenlik güçlerine sapanla taş atarak karşılık verdi.
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