MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRus ordusu Aynularab’a girdi
23.10.2019 - 14:47 | | AA

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Soçi’de varılan anlaşma kapsamında Fırat’ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, "Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.

TÜRKİYE SINIRINA 15 KONTROL NOKTASI

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.

 

    Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşını öldürdü hırsızlık süsü verdi!

    Arkadaşını öldürdü hırsızlık süsü verdi!

    İstanbul'da bıçaklı dehşet! İlçenin kabusu oldu

    İstanbul'da bıçaklı dehşet! İlçenin kabusu oldu

    Arkadaşlarına kabusu yaşatmıştı! İşte karar...

    Arkadaşlarına kabusu yaşatmıştı! İşte karar...

    Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber