Rusya 128 bin askerle gövde gösterisi yapacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rus ordusunun, ülkenin güneyinde düzenleyeceği "Merkez-2019" tatbikatına 128 bin askerin katılacağını duyurdu.

Fomin, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, 16-21 Eylül'de yapılacak Merkez-2019 askeri tatbikatı ile ilgili yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve gazetecileri bilgilendirdi.

Tatbikatın, Rusya'nın Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılacağını belirten Fomin, "Tatbikatta 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alacak." dedi.

Tatbikatının ana konusunun uluslararası terörizmle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğinin sağlanması olduğunu kaydeden Fomin, 8 ülkeden askeri birliklerin tatbikata iştirak edeceğini aktardı.

Fomin, tatbikatın, iki aşamada gerçekleşeceğini dile getirerek, "İlk aşamada durum keşifi yapılacak, hava saldırılara karşı savunma önlemleri alınacak ve birliklerin yönetilmesi planlanacak. İkinci aşamada ise farklı uluslardan oluşan ordu farazi düşmana saldıracak." şeklinde konuştu.

Rusya, geçen yıl da 297 bin askerin katılımıyla Vostok-2018 tatbikatını gerçekleştirmişti.