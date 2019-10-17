Rusya arabuluculuk için hazırlanıyor

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de düzenlenen istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri toplantısında, Suriye’deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Suriye yönetimiyle Kürtler arasında görüşmelerin başladığını doğrulayan Lavrov, “Böyle bir diyalog başladı ve somut sonuçlar getiriyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, Şam ve Ankara arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı temelinde pratik işbirliği kurulmasını savunduklarını vurgulayarak, “Türk kuvvetlerinin, sınırlarını güvenlik altına almak için meşru çıkarlarını tanıdığımızı her zaman söyledik” dedi.

Ankara ile Şam arasında diyalog konusuna da değinen Lavrov, sahadaki uygulamada Türk ve rejim askerlerinin işbirliği hususunda somut parametreleri belirlemesi halinde iki taraf arasında kurulacak diyaloğa yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, Rusya’nın uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda hareket edeceğini kaydetti. Şam ve SDG arasında anlaşmaların uygulanmasını teşvik edeceklerini dile getiren Lavrov, “Ayrıca Rusya, Suriye ile Türkiye ortak sınırlarındaki güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.

DAEŞ’liler yayılıyor

Lavrov, bu ay sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde ne konuşulacağına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, “Putin’in Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bu yönde bazı mesajlar vardı. Elbette, her şeyden önce Suriye’deki durum, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlaması için ödevler, terörist kalıntıları ile mücadelenin yanı sıra elbette paralel olarak anayasa komitesinin ilk toplantısının organizasyonu çerçevesinde siyasi sürecin işletilmesi” ifadelerini kullandı.

Batılı koalisyonların adımlarının Suriye’nin yıkılmasına ve Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğine işaret eden Lavrov, “Suriye’nin dağılması ve Fırat’ın doğusunda yarı devlet oluşumlarının yaratılması yönünde hareket ederek, Kürt örgütlerini ayrılıkçılığa ve Arap aşiretleriyle çatışmaya zorlayan ABD ve müttefiklerinin dağıtıcı politikasına yıllardır dikkati çektik” dedi. Lavrov, dünyanın bu tür sığ politikaların sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun sonucunda yeni silahlı çatışmaların yaşandığını kaydederek, “Bu çatışmalar esnasında bölgede bulunan DAEŞ’liler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine tekrar yayılmaya başlıyor. Bu durumun sorumlusu ne yapıp ne edip DAEŞ saflarında savaşan ya da kamplarda olan vatandaşlarını geri almayı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri” değerlendirmesinde bulundu.

‘Rusya iyi niyetle bunu söylüyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan gelen açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rus mevkidaşı Lavrov’un, Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, “Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği Türkiye’nin meşru bir güvenlik endişesi var diyor, esas söylemek istediği bu. Bazen Adana Mutabakatı’na onlar da atıfta bulunuyor. Ruslar şimdiki rejimle onu yapacağız diyebilir, iyi niyet diyebilir. Buralara rejim de gelsin diyebilir, şimdi Münbiç’te olduğu gibi. Bunu zaten ilk defa söylemiyorlar, eskiden beri söyleyegeldikleri bir şey. Ama zaten Putin de Cumhurbaşkanımızı davet etti dün akşam güzel bir görüşme oldu. Bunların hepsini yüz yüze görüşelim diye davet de geldi” diye konuştu.