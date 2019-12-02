Rusya: Erdoğan-Putin randevusu 8 Ocak'ta olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya liderlerinin yeni yılın ilk ayındaki buluşmasına dair tarih verdi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin ilk belirlemelere göre 8 Ocak’ta bir araya geleceklerini söyledi. Peskov, "İki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu 'TürkAkım'ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada TürkAkım projesinin açılışının 8 Ocak'ta yapılacağını söylemişti.