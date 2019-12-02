02.12.2019 - 13:59 | | milliyet.com.tr
Rusya: Erdoğan-Putin randevusu 8 Ocak'ta olabilir
Moskova yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya liderinin İstanbul'daki buluşmasına dair tarih verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya liderlerinin yeni yılın ilk ayındaki buluşmasına dair tarih verdi.
Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin ilk belirlemelere göre 8 Ocak’ta bir araya geleceklerini söyledi. Peskov, "İki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu 'TürkAkım'ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada TürkAkım projesinin açılışının 8 Ocak'ta yapılacağını söylemişti.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.