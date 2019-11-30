Rusya, fil avına karşı Gabon'a silah gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afrika ülkesi Gabon Cumhuriyeti’nin doğal ortamlarında filleri öldürdükten sonra dişlerini alarak batı ülkelerine satan çetelere karşı silah yardımında bulunulduğu açıklandı. Gabon’da yasa dışı fil avının önüne geçilmesi için Gabon’un yetersiz kalması nedeniyle Rusya ülkeyi destekleme kararı aldı. Bu doğruda Rusya’dan yüklenen hafif silahlar uçakla Gabon’a götürüldü.



Rusya, gönderilen silahların bedelsiz olarak Gabon’a teslim edildiğini açıklarken, Gabon’da silahların teslimiyle ilgili tören yapıldı. Gerçekleşen törende Rusya’dan gelen askeri heyet, Gabon askeri heyeti tarafından karşılandı. Rusya, Gabon’da dişleri için öldürülen filler için mücadeleye destek olunacağını ifade ederken filleri öldüren çetelere karşı Rus askeri tarafından Gabon askerinin eğitileceği öğrenildi.