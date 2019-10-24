MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi
24.10.2019 - 08:50 |

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Yerel medyadaki haberlerde, Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının, Güney Afrika'nın Tshwane şehrindeki Waterkloof askeri üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Güney Afrika Savunma Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada ise "İki ülke arasındaki askeri ilişkiler sadece siyasi mücadele üzerine değil, aynı zamanda ortak çıkar ilişkilerine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının Soçi'de düzenlenen "Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu" sırasında Güney Afrika'ya gönderilmesi dikkati çekti.

    Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

    EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

    Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

    Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

    Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

    Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

    Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

    Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

    Sıradaki Haber