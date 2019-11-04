Rusya Kamışlı’ya üs kurdu

Rusya askeri polisinin yanı sıra bölgeye dönen ABD güçleri, stratejik noktalara konuşlanıyor. PKK/YPG’nin çekildiği yerleşim birimleri ile sınır hattına konuşlanan Rusya, bölgedeki konumunu güçlendiriyor. Rus askeri polisi, bu kapsamda Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentine de kalıcı konuşlanmaya yönelik girişim başlattı.

Suriye rejiminin denetiminde bulunan havaalanına yakın bir alana üs kuran Rus güçler, bölgeye teknik cihaz ve personel takviye etti. Kaynaklar, Suriye rejiminin, Kamışlı hava alanını Rusya’ya 49 yıllığına kiraya verebileceğini öne sürdü.

Bölgeden çekilen ABD askerleri önceki gün de Kamışlı’ya geri dönmüştü. 4 zırhlı araçtan oluşan bir ABD askeri gücü de PKK/YPG’ye ait bir karargaha yerleşti.