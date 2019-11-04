04.11.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara
Rusya Kamışlı’ya üs kurdu
Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ile Rusya’nın, atacağı ikinci ortak devriyeye yönelik planlama sürüyor.
Rusya askeri polisinin yanı sıra bölgeye dönen ABD güçleri, stratejik noktalara konuşlanıyor. PKK/YPG’nin çekildiği yerleşim birimleri ile sınır hattına konuşlanan Rusya, bölgedeki konumunu güçlendiriyor. Rus askeri polisi, bu kapsamda Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentine de kalıcı konuşlanmaya yönelik girişim başlattı.
Suriye rejiminin denetiminde bulunan havaalanına yakın bir alana üs kuran Rus güçler, bölgeye teknik cihaz ve personel takviye etti. Kaynaklar, Suriye rejiminin, Kamışlı hava alanını Rusya’ya 49 yıllığına kiraya verebileceğini öne sürdü.
Bölgeden çekilen ABD askerleri önceki gün de Kamışlı’ya geri dönmüştü. 4 zırhlı araçtan oluşan bir ABD askeri gücü de PKK/YPG’ye ait bir karargaha yerleşti.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.