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17.09.2019 - 17:25 | | AA

Rusya Kuzey Kore gemilerine el koydu

İstihbarat örgütü FSB, karasuları ihlal eden balıkçıların teknelerinin limana çekildiğini duyurdu. Kaçak avlanan balıkçıların sınır görevlilerine silahlı saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

Rusya Kuzey Kore gemilerine el koydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus sınır görevlileri, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etti.

Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedildi.

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