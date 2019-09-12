MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRusya: Nükleer savaş yaşanma riski var
12.09.2019 - 16:48| AA

Rusya: Nükleer savaş yaşanma riski var

ABD ile imzalanan New START anlaşmasının sona ereceğini hatırlatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek" dedi.

Rusya: Nükleer savaş yaşanma riski var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesinde yaptığı konuşmada uluslararası stratejik istikrarın söyledi.

Uluslararası alandaki durumu değerlendiren Ryabkov, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, "Batı ortaklarımızın hareketleri daha da sert oldu. ABD, New START anlaşması konusunda müzakerelere hazır olmadığını belirtiyor." şeklinde konuştu.

Ryabkov, Rusya'nın, ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

    Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndüİstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yer: Konya! Annesini ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

    Yer: Konya! Annesini ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

    Oyun kötü bitti!

    Oyun kötü bitti!

    Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

    Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

    Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

    Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

    Sıradaki Haber