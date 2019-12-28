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28.12.2019 - 14:38 |

Rusya: S-500 teslimatları 2025'te başlayacak

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi.

Rusya: S-500 teslimatları 2025'te başlayacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarında, “S-500 sisteminin ilk denemelerinin gelecek yıl başlaması planlanmış durumda. Seri üretimin başlamasıyla üretilen bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Rusya’dan ise bu teklife nasıl bakıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmış değil.

S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz net olarak bilinmiyor.

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