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06.11.2019 - 11:53 | | AA

Rusya savaş uçağı İdlibe saldırdı! En az 3 ölü, 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlibde Salı gecesi başlayan ve Çarşamba sabahı boyunca devam eden saldırısında hedef aldığı bölgede en az 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 hastane çalışanı da yaralandı.

Rusya savaş uçağı İdlibe saldırdı! En az 3 ölü, 5 yaralı

Yerel medyada yer alan habere göre, Suriyede gerilimlerin azaldığı bölge olarak bilinen İdlibde Rus savaş uçaklarının art arda 12 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, söz konusu saldırıların bölgedeki bir çocuk hastanesi ve çeşitli binaları hedef aldığı vurgulandı. Saldırılarda en az 3 çocuğun hayatını kaybettiği söylenirken, çocukların anneleri ise saldırı sonrası oluşan enkazdan kurtarıldı. Bunun yanında saldırılan hedef aldığı hastanede ise 5 çalışanın da yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki gönüllülerin saldırı sonrası oluşan enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

 

Bakan Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer." dedi.
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