Rusya savaş uçağı İdlibe saldırdı! En az 3 ölü, 5 yaralı

Yerel medyada yer alan habere göre, Suriyede gerilimlerin azaldığı bölge olarak bilinen İdlibde Rus savaş uçaklarının art arda 12 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, söz konusu saldırıların bölgedeki bir çocuk hastanesi ve çeşitli binaları hedef aldığı vurgulandı. Saldırılarda en az 3 çocuğun hayatını kaybettiği söylenirken, çocukların anneleri ise saldırı sonrası oluşan enkazdan kurtarıldı. Bunun yanında saldırılan hedef aldığı hastanede ise 5 çalışanın da yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki gönüllülerin saldırı sonrası oluşan enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.