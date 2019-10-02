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02.10.2019 - 11:49 | | AA/İHA

Rusya Suriye'de S-500 hava savunma sistemini test etti

Rus S-500 hava savunma füze sisteminin Suriye’de testleri yapıldı.

Rusya Suriye'de S-500 hava savunma sistemini test etti

Rus hava savunma füze sistemi S-500’ün Suriye’de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.

Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı belirtilen haberde, testin "başarılı" kabul edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Şoygu, Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalararası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500’ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilen S-500’ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.

    Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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