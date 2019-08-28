Rusya: Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatını görüşüyoruz

Rusya'nın Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Şugayev Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ya da Su-57 savaş uçakları satın alması ihtimali hakkında kendisine yöneltilen soruya, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile temas halinde olduklarını, Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üzerine görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti sonrasında, savaş uçağının incelendiği sırada Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın 'Biz bundan mı alacağız?' sorusuna Putin 'Alabilirsiniz' yanıtını vermişti.

Öte yandan, Şugayev, Türkiye’nin kendi beşinci nesil savaş uçağı TF-X’in üretimine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Türkiye’nin milli uçak üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, "Türkiye’ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz" dedi:

"Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün askeri, askeri-teknik, uzay ve havacılık gibi alanlarda iş birliklerini istişare ettiklerini belirten Putin, şunları kaydetmişti:

"Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok. Sayın Başkan hava ambulansı noktasında yeni bir program başlatmak istiyor. Rusya'nın da gündeminde benzer planlar var. Türk ortaklarımız özellikle ortak üretimle ilgileniyorlar. Biz buna hazırız ve belirli alanlarda bunu etkin bir şekilde istişare edeceğiz."