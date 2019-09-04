Rusya, 'yÄ±lÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±' konuÅŸuyor

Rusya'nÄ±n Krasnodar ÅŸehrinde meydana gelen olayda, iki Ã§ocuÄŸun Ã§aldÄ±klarÄ± el arabasÄ±nÄ± duvarÄ±n diÄŸer tarafÄ±na geÃ§irebilmek iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu. BoylarÄ± yetiÅŸmeyen Ã§ocuklar, el arabasÄ±nÄ± Ã¶nce tahta yardÄ±mÄ±yla geÃ§irmeyi denedi, daha sonra ise merdiven kullandÄ±. Ã‡ocuklar bu sÄ±rada defalarca dÃ¼ÅŸtÃ¼. En sonunda el arabasÄ±nÄ± diÄŸer tarafa geÃ§irmeyi baÅŸaran Ã§ocuklar, bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kayboldu.

Rus basÄ±nÄ±, tebessÃ¼m ile izlenen bu olaydaÂ Ã§ocuklarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu vurgulayarak, olayÄ± 'yÄ±lÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyurdu.

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