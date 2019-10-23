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23.10.2019 - 09:41 | | milliyet.com.tr

Rusya'dan son dakika açıklaması: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin, terör örgütünün yapılan anlaşmaya göre Türkiye sınırından çekilmemesi halinde ezileceğini açıkladı.

Rusya'dan son dakika açıklaması: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni değerlendirmeler geldi.

Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini açıkladı.

Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini savundu.

 
Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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