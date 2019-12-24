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24.12.2019 - 12:17 | | AA

Rusya YPG'li teröristlerle kol kola

Moskova Suriye'nin kuzeyinde yerel unsurlardan birlik kuruyor, Haseke'deki askeri birliğe katılanları YPG/PKK'lı teröristler eğitecek. Rusya'nın Tel Temr ve Amude'deki noktalarını koruyacak birlik, bölgedeki Rus askerlerine de eşlik edecek.

Rusya YPG'li teröristlerle kol kola

Rusya, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kuruyor.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temr beldesinde kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı.

Tel Temr ve Amude'de kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 100 kişinin ismi, alım listesine eklendi.

400 kişiden oluşacak birliğe katılanlar, YPG/PKK'lı teröristlerden eğitim alacak.

Birliğin görevi, Rusya'nın Tel Temr ve Amude'deki askeri noktalarını korumak ve Rus askerlerine eşlik etmek olacak.

Öte yandan Rusya söz konusu 2 noktaya zırhlı araçlar ve ambulans helikopterleri sevk etti.

Rusların, yakın zamanda prefabrik evler kurarak her iki askeri noktayı da genişleteceği öğrenildi.

Rusya, YPG/PKK işgalindeki bölgelere yerleşiyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti.

ABD'nin çekildiği ve YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı.

Rusya, 20 Aralık'ta Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurmuştu.

Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke'de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

 

 

 

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