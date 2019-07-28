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28.07.2019 - 08:34

Rusya’da 317 muhalif gözaltına alındı

Rusya’da aralarında önemli aktivistlerin de bulunduğu 317 kişi, başkent Moskova’da düzenledikleri protestolarda gözaltına alındı. Yetkililerin yasa dışı olarak nitelendirdiği gösterilerin, hapishanedeki muhalif lider Aleksey Navalny’nin çağrısı doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Rusya’da 317 muhalif gözaltına alındı

Moskova’daki Belediye Başkanlığı binası yakınlarında düzenlenen protesto gösterilerine katılan binlerce kişi, 8 Eylül’de ülkede yapılacak yerel seçimlere yasaklı muhaliflerin de aday olabilmeleri talebinde bulundu. Yetkililerse yasaklı muhaliflerin seçimlere katılamamasının nedeninin, yeteri kadar yasal imza toplayamamaları olduğunu ifade ediyor. Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan protestocuların bazı yolları kapatarak gösterilere müdahale edilmesini engelledikleri belirtildi.

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