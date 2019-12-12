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12.12.2019 - 01:10 | | AA

Rusya'da askeri helikopter düştü

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde askeri helikopter düştü, iki kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'da askeri helikopter düştü

 

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mİ-28N tipi askeri helikopterin Korenovsk hava üssü yakınlarında kötü hava şartlarında ve karanlıkta planlı eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Kazada iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçuş sırasında helikopterde mühimmat bulunmadığı aktarılırken, helikopterin düştüğü yerde zarar meydana gelmediği bildirildi.

Rus Hava Kuvvetleri yetkililerinden oluşan bir komisyonun kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

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