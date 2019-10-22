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22.10.2019 - 13:59 | | AA

Rusya'da baraj faciasında ölü sayısı artıyor

Çöken barajın sürüklediği enkazdan yeni cesetlerin çıkarılmasıyla can kaybı 17'ye çıktı.

Rusya'da baraj faciasında ölü sayısı artıyor

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle ölü sayısı artıyor.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerindeki barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'e çıktı. Olayda 3 kişi de kayboldu.

Hafta sonu barajın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Soruşturma Komitesi, barajın mevzuata uygun inşa edilmediğini açıklamıştı.

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