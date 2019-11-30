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30.11.2019 - 13:37 | | DHA

Rusya'da bir helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti

Rusya'da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

Rusya'da bir helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti

Helikopter, Krasnodar bölgesinde Novorossiysk şehri yakınlarındaki bir kasabaya düştü. Yerel saat ile 09.30 civarı meydana gelen kazada, helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye acil durum ekibi sevk edildi. Düşen helikopter tamamen yanarken, pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Rusya'da bir helikopter düştüRusya'da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık bir alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.
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