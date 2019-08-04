Rusya’da muhalefete sert müdahale

Eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde muhaliflerin adaylıklarının iptal edilmesi üzerine binlerce gösterici başkent Moskova’da tekrar sokaklara çıktı. Bu kapsamda dün halkı protestoya çağıran muhalif lider Lyuboy Sovol’un, gösteriler öncesinde gözaltına alındığı bildirildi. Seçime katılma hakkı engellendiği için 21 gündür açlık grevinde olan Sovol’un, gösteriye taksiyle giderken polis tarafından durdurularak gözaltına alındığı belirtildi. Sovol’un gözaltına alınmadan önce yerel medyaya konuştuğu ve yetkililerin muhalefeti korkutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylediği kaydedildi. Öte yandan protestolarda yüzlerce kişinin daha gözaltına alındığı ifade ediliyor. Çevik kuvvetin, şehrin merkezinde toplanmaya başlayan kalabalığa dağılmaları çağrısında bulunduğu, zaman zaman da göstericilerin polisle karşı karşıya geldiği bildiriliyor. Polis geçtiğimiz hafta, “Putin istifa” sloganları atan eylemcilere sert müdahale etmiş ve binden fazla kişiyi gözaltına almıştı.