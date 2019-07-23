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23.07.2019 - 14:09| AA

Rusya'da yaz kampında facia

Ülkenin doğu ucundaki Habarovsk'ta 198 çocuğun kaldığı çadır kamptan yükselen alevler, dört can kaybına yol açtı.

Rusya'da yaz kampında facia

Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki çocuk kampında yangın çıktı.

Komsomolsk-na-Amure şehri yakınlarında tematik çadır kampta, 198 çocuk kalıyordu. 'Yüzüklerin Efendisi' kitabından esinlenerek dekore edilen kampta öğrenciler uyurken alevler yükseldi.

Faciada dört çocuk feci şekilde hayatını kaybetti, yedisi ağır 12 çocuk yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.

Kamptaki 26 çadırdan 20'sinin tamamen yandığı bildiriliyor. Yangına elektrikli ısıtıcının önünde kurumaya bırakılan kıyafetlerin neden olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez" dedi.

Kampta Yüzüklerin Efendisi kitabındaki hikayeleri canlandırarak çocukların güzel vakit geçirmesi hedefleniyordu.

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