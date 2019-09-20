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20.09.2019 - 15:42 | | AA

Rusya'dan ABD'li generale tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, "Rusya'ya anında yanıt vermeye hazırız" diyen NATO komutanı Harrigian'ın sözlerini "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz. ABD bunu kendi siyasi konjonktür, belki de seçim süreci hususunda sorumsuzca yapıyor" şeklinde yorumladı.

Rusya'dan ABD'li generale tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian'ın Rusya’nın Avrupa’da olası saldırganlığına anında yanıt vermeye hazır olduklarını açıklamasını "sorumsuz tehdit" olarak nitelendirdi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin uluslararası güvenlik ve istikrar konusuna sorumsuz davrandığına işaret ederek "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz. ABD bunu kendi siyasi konjonktür, belki de seçim süreci hususunda sorumsuzca yapıyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kaliningrad bölgesi, sersem Amerikan generaller tarafından Avrupa'da geliştirilen agresif planlarına karşı iyi korunuyor." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, daha önce, Rusya’nın Avrupa’da olası saldırganlığına anında yanıt vermeye ve Kaliningrad bölgesindeki hava savunma sistemine saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söylemişti.

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