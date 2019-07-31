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31.07.2019 - 16:43| AA

Rusya'dan ABD'ye uyarı: Harekete geçebiliriz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'da konuşlandırması, tartışmaya açık bir senaryo ve Rusya'yı harekete geçmeye zorlayabilir" dedi.

Rusya'dan ABD'ye uyarı: Harekete geçebiliriz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'ya yerleştirmesinin, Rusya' harekete geçirebileceğini ifade etti.

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere INF ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerini Avrupa'da konuşlandırmasının tartışmaya açık bir senaryo olduğunu belirten Ryabkov, "Rusya'yı harekete geçmeye zorlayabilir." dedi.

Ryabkov, ABD ve NATO'nun uluslararası güvenliğe yaklaşımını "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceden Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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