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29.10.2019 - 21:10 | | AA

Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Elimizde teyit yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı.

Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Elimizde teyit yok

 

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreninde yaptığı 'Güvenli Bölge' açıklamasında "Rusya terör örgütlerinin çıkarıldığı bilgisini verdi. Bu süreci toparlamanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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