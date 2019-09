Rusya’dan ‘güvenli bölge’ için destek

Türkiye’nin son dönemde ısrarla gündeme getirdiği. Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulması fikri, Rusya’dan destek görüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ankara bu isteğinde çok haklı, çünkü şu an ABD’nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor” dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, AA muhabirinin, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna, “Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD’nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor” yanıtını verdi. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna “kayıtsız” olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, “Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını” ve “öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını” söyledi.









Üsleri gösterdi



Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de bulunan Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Donanma Üssü’nü Batılı gazetecilere gezdirdi. 50’den fazla gazeteci, ziyaret sırasında Su-35 savaş uçağının kalkış ve iniş anlarını yakından izledi, üslerdeki yaşantıyı ve faaliyetleri inceledi.



Bununla birlikte Hmeymim Ussü’ndeki Rus yetkililer, gazetecilere, üsse yönelik saldırılar için muhalif gruplar tarafından kullanılan ve etkisiz hale getirilen insansız hava araçlarından (İHA) bazılarını da gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, son 2 yılda, Hmeymim Hava Üssü’ne saldırılarda kullanılan 118 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini söyledi. Sputnik’in bildirdiğine göre Konaşenkov, “Teröristler, Hmeymim Hava Üssü’nün hava savunma sistemini geçmeye çalışıyor. Son 2 yılda terörist gruplara ait 118 insansız hava aracı yok edildi, bunun içinde 58 drone bu yılın 1 Ocak gününden bu yana yok edildi” dedi.



İHA’ların büyük kısmının İdlib güvenlik bölgesinden fırlatıldığına dikkat çeken Sözcü, “Ayrıca son zamanlarda teröristlerin roketlerle saldırma çabaları da Pantsir-S1 ve Tor-M2 hava savunma füze sistemlerimiz tarafından püskürtüldü. 1 Ocak 2019’dan bu yana terörist gruplara ait 27 çok namlulu roketatar imha edildi” ifadelerini kullandı. Hmeymim’e son saldırının 3 Eylül’de düzenlendiğini bildiren Konaşenkov, “Bu saldırıda iki drone kullanıldı. Hava üssüne, biri Akdeniz olmak üzere farklı yönlerden yaklaştılar. Yani drone’lardan biri bir gemiden havalandırılmış olabilir” diye konuştu.



Yedinci ortak uçuş yapıldı



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında 7. ortak helikopter uçuşunu tamamladı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarına ait ikişer helikopter, ilçeden havalandıkları bölgeye geri döndü. Taşıdıkları personeli indiren ABD helikopterleri bölgeden ayrılarak Suriye tarafına geçiş yaptı. TSK ve ABD unsurları daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, iki kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.