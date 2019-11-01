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01.11.2019 - 15:56 | | İHA

Rusya’dan NATO’ya suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’yu Ukrayna’daki tansiyonu artırmakla suçladı.

Rusya’dan NATO’ya suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamada NATO’yu suçladı. Bakanlık açıklamasında NATO’yu, Ukrayna’da tansiyonu arttırmakla suçlarken müttefiklerin ülkeye askeri destek vererek ülkede bölünmelere neden olduğu kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada ise Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlaidmir Zelensky ile görüşeceğini ifade etmişti. Zelensky ise NATO üyesi olmaya yönelik hazırlıkları hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

    Otomobil denize böyle uçtuBursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
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