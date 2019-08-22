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22.08.2019 - 15:36| AA

Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İdlib’de hem teröristlerle mücadele etmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı şekilde uymanın önemli olduğunu" söyledi.

Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine dikkati çeken Zaharova, "İdlib'de hem teröristlerle mücadeleyi sürdürmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı bir şekilde uymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile etkileşime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Rusya’nın Türkiye ile Suriye arasındaki problemi çözmeye yardımcı olmak için hangi siyasi ve diplomatik araçları kullanabileceğine" yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türk tarafı ile anlaşmalarımız var. Onların uygulanmasına bağlıyız. Her şey planlandığı gibi gitmiyor fakat bunun yanı sıra üzerinde anlaşmaya vardığımız konularda ayarlama yapmak için Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Her şey siyasi, diplomatik ve askeri siyasi düzlemde yatıyor. Geleneksel araçlar olmadan, basit bir şekilde bu sorunu çözmek mümkün değildir."

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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