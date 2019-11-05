MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaRusya'dan 'Suriye'de gizli anlaşmalara bakmaya gerek yok' açıklaması
05.11.2019 - 15:34 |

Rusya'dan 'Suriye'de gizli anlaşmalara bakmaya gerek yok' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net şekilde uygulanmaktadır." dedi

Rusya'dan 'Suriye'de gizli anlaşmalara bakmaya gerek yok' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de terör örgütlerinin boşalttığı yerlere ilişkin ABD ile herhangi bir anlaşmanın olmadığını savunarak, "Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net şekilde uygulanmaktadır." dedi.

Lavrov, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile başkent Moskova'daki görüşmesi ardından düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, Rusya ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili gizli anlaşmanın olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Suriye'de terör örgütlerinin boşalttığı yerlere ilişkin ABD ile herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını ileri süren Lavrov, "ABD ile bugün herhangi bir konuda anlaşmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin Suriye'de "yasa dışı bulunduğu" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Suriye'deki durumunun iyileştirilmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda tutarsız hareket eden bir ülkeyle uzun vadeli siyaset yürütmek yapıcı ve üretken olmazdı. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırası dışında gizli anlaşmalara bakmak için herhangi bir neden görmüyorum. Mutabakat muhtırası çok net bir şekilde uygulanmaktadır."

    Zonguldak'ta hamsi bolluğuKaradeniz’in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili flaş karar

    Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili flaş karar

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? KYK bursları ne kadar?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? KYK bursları ne kadar?

    Kadın arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı

    Kadın arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı

    Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen evli mi?

    Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen evli mi?

    Sıradaki Haber