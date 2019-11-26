MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan YPG'li teröristlere uyarı: İyi sonuçlanmaz
26.11.2019 - 15:44 | | AA

Rusya'dan YPG'li teröristlere uyarı: İyi sonuçlanmaz

Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine tekrar güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Rusya'dan YPG'li teröristlere uyarı: İyi sonuçlanmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerini değerlendirdi.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Lavrov, YPG/PKK ile Esed rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.

Depremi hisseden kedi böyle kaçtıArnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Sıradaki Haber