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16.12.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya’dan YPG’ye alternatif askeri güç

Rusya’dan YPG’ye alternatif askeri güç

Rusya’nın Türkiye sınır hattında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Amude, Derbesiye ve iç kesimlerde yer alan Til Temir ilçelerinde yeni bir askeri oluşum kurmaya başladığı öne sürüldü. Yeri oluşumun terör örgütü PKK/YPG’nin yerini doldurmak amacıyla kurulduğu belirtildi. Rusya’nın desteği ile kurulan askeri oluşum hafif silahla donatılacak, gerektiğinde ise ağır silah da kullanacak. Bu oluşum, Rusya’nın gözetimi altında bulunacak ve bölgedeki Rus askeri polislerine tam bağlılık içinde hareket edecek. Rus güçleri, Kamışlı Havaalanı’nda yeni oluşumun eğitime başladı. Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarını kontrolü altında tutan ABD yönetimi de önceki gün bölgeye Irak üzerinden bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirdi. Takviye güçlerin petrol sahalarına konuşlandığı bildirildi.

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