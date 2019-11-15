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15.11.2019 - 10:52 | | İHA

Sağanak sırasında yıldırım düştü: 23 ölü, 40 yaralı!

Pakistan’ın Sind eyaletinde sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti.

Sağanak sırasında yıldırım düştü: 23 ölü, 40 yaralı!

Pakistan’ın Sind eyaletinde bulunan Tharparkar ve Sanghar bölgelerinde dün gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olduğu anlarda yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40’tan fazla kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktığı belirtilirken onlarca hayvanın da telef olduğu aktarıldı. Bölge yönetimi acil durum bildirimi yayınlayarak tüm çalışanların izinlerini iptal etti. Bölgede gece boyunca çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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