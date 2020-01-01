Sahilde şok anlar! Pantolonunu indirip...

İngiltere'nin kuzeyindeki Bridlington'da yaşayanlar, yeni yılı kutlamaya hazırlanırken 2019'un son günü sahilde şoke edici bir olayla karşılaştı.

Öğle saatlerinde Kuzey Sahili'nde çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte güneşli günün tadını çıkarıyordu. Bu sırada yanında kadın olan bir erkeğin pantolonunu indirdiği görüldü.

Bir görgü tanığı, "Şoka uğradım, karıma dönüp 'Bunu gördün mü?' diye sordum, bana inanamadı" dedi. Görgü tanığı, olayın ardından kadın ve erkeğin sahilde öpüşüp sarıldığını da aktardı.

Olaya şahit olanlar hemen telefonlarına sarılıp polisi aradı, Bridlington polisi saat 14.40 sularında alınan birkaç ihbarın ardından erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.