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08.11.2019 - 17:49 | | AA

Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'daki volkandan yükselen küller 5 bin metreyi aştı, 2016'dan bu yana en büyük patlamanın gerçekleştiği bildiriliyor.

Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kagoşima Körfezi'de bir yarımada üzerinde yer alan aktif yanardağın zirvesindeki kraterden akşam saatlerinde kül bulutu yükselmeye başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, küllerin 5 bin 500 metre yükseldiğini ve bunun yanardağda Temmuz 2016'dan bu yana gözlenen en büyük patlama olduğunu belirtti.

Ajans, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Patlama nedeniyle henüz maddi hasar meydana gelmedi.

Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

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