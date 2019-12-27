Salih: İstifa ederim

Irak’ta halk protestolarıyla başlayan ve hükümetin istifa kararı almasıyla süren kriz yeni bir boyut kazandı. Ülkede 2003 sonrası siyasette baş gösteren “yeni başbakanı seçememe” krizi halen hüküm sürüyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün İran’a yakın Bina Koalisyonu’nun adayı Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı’nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Salih’in Bina Koalisyonu’nun adayı İdani’ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis’e gönderdiği belirtildi. Meclis’ten en büyük koalisyonla ilgili çelişkili bilgiler aldığını vurgulayan ve kendisine yönelik siyasi baskılara işaret eden Salih, baskıların devam etmesi halinde Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis’teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez” ifadeleri yer aldı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e, İran’a yakın Şii siyasi tarafların başbakan adaylarını kabul ettirmek için baskı uyguladığı ifade ediliyor.

Irak’ta eski başbakan Adil Abdulmehdi, devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ve Şii dini merci Ali es-Sistani’nin de çağrısı üzerine istifa etmiş, Irak Meclisi de bunu 4 Aralık’ta kabul etmişti. O tarihten bu yana ülke siyaseti adeta kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanının, anayasanın 76’ncı maddesine göre en geç 15 gün içerisinde hükümeti kurma görevini yeni bir adaya vermesi gerekiyordu. Ancak bu süre geçen hafta doldu. Ülkede daha önce de Kusay es-Süheyl’in ismi gündeme gelmiş, ancak Süheyl’in ismi duyulur duyulmaz Bağdat başta olmak üzere Şii nüfuslu güney kentlerde Süheyl’in adaylığına karşı gösteriler düzenlenmişti.